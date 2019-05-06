موعد مسلسل كلبش 3 والقنوات الناقلة وسرد أهم الأحداث - مواعيد

قال الفنان أمير كرارة إن موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل كلبش 3 الدرامي ضمن مسلسلات رمضان 2019 المرتقبة ، سيكون اليوم الاثنين الساعة 12 بالليل على قناة ONE.

ومن المرتقب أن يتم عرض مسلسل كلبش 3 الحلقة 1 الأولى ابتداءً من اليوم الاثنين في تمام الساعة الـ12 من منتصف الليل، على قناة ON E صاحبة حقوق عرض النقل الحصري من المسلسل، وذلك طيلة أيام شهر رمضان 2019، وسيكون كلبش 3 واحداً من أهم المسلسلات المرتقبة بعد نجاح الموسم الأول والثاني منه بشكل كبير، وتأتي النسخة الجديدة من المسلسل استكمالاً لسلسلة أحداث المواسم الماضية.

ونشر كرارة تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تضمنت صورة ذكر فيها: “الحلقة الأولى، كلبش الجزء الثالث الساعة 12 بالليل على قناة ON E الحلقة الأولى”.





و أضاف كرارة في تغريدته: “كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم كلبش 3، سينرچي تامر مرسي، بيتر ميمي، باهر دويدار، حسين عسر، تمثيلية الشارع العربي سنغزو العالم”.

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وتتناول أحداث الحلقة الأولى من كلبش الجزء الثالث تقدم سليم الأنصاري باستقالته من وزارة الداخلية إلى اللواء جلال خطاب الذي يجسده “أحمد عبد العزيز”، إلا أن الأخير يرفض وبشدة الموافقة على الطلب، وفي نهاية المطاف الامر وبعد إلحاح كبير يتم قبول الإستقالة. "وفق موقع مصر سبورت"

ويتجه سليم الأنصاري بعد ذلك لتأسيس شركة أمن، ويشاركه أكرم صفوان، إلا أنه بعد ذلك تظهر بعض الخلافات بينهما لتتحول إلى عداوة كبيرة وصراع لا حدود له.

ويؤدي بطولة مسلسل كلبش 3 النجم أمير كرارة رفقة الفنان أحمد عبد العزيز، وهشام سليم، ويسرا اللوزي، وهالة فاخر، وأحمد العوضي، وأميرة العايدي، وهيدي كرم، إسلام جمال، محمد علي رزق، وأيضاً كوكبة من ألمع نجوم الفن.