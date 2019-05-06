تراند اليوم : موعد مسلسل زلزال وقنوات الناقله ..مسلسل زلزال

متابعينا الكرام ننشر لكم موعد مسلسل زلزال وقنوات الناقله له

موعد مسلسل زلزال على DMC

مسلسل زلزال بعدما أُعلن عنها بشكل رسمي، ومن المقرر أن يتم إذاعة الحلقة الأولى مسلسل زلزال على قناة DMC وقناة DMC دراما، في هذه المواعيد:

موعد مسلسل زلزال على قنوات MBC

قناة DMC: الساعة العاشرة مساء، ويعاد الساعة الخامسة صباحا.

قناة DMC دراما: يوميا الساعة 12 منتصف الليل، ويعاد الساعة الخامسة عصرا.

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يعرض مسلسل زلزال على قناتي MBC1 وMBC في هذه الأوقات:

قناة mbc 1: 21.30 بتوقيت مصر – الإعادة: 8.00 صباح اليوم التالي.

قناة mbc:: 00.00 منتصف الليل – الإعادة: 8.30 صباح اليوم التالي بتوقيت مصر – الإعادة الثانية: 15.00.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل زلزال