مفاجأة من العيار الثقيل يحملها النجم أمير كرّارة في مسلسله "كلبش3"

يترقّب الجمهور المصري والعربي بكثيرٍ من الشغف والاهتمام، مساء اليوم الاثنين انطلاق عرض أولى حلقات مسلسل "كلبش 3" للنجم المصري أمير كرارة، والمقرر عرضه في تمام الساعة 8 مساء على شاشة ONE.

ويحمل النجم المصري أمير كرّارة مفاجأةً من العيار الثقيل يقدّمها للمشاهدين خلال ملسلسله الذي يحوي أحداثًا مثيرة وخاطفة، خاصة أن الحلقة الأولى تسرد عودة سليم الأنصاري للحياة بعدما انتهى الحلقة الأخيرة من الجزء الثاني باغتياله من قبيل عصابة مسلحة.

ويدخل كرارة المنافسات الرمضانية هذا العام بـ"كلبش 3" بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزئين الأول والثانى وتصدرا نسب المشاهدة خلال شهر رمضان من العامين الماضيين، ومن المتوقع أن يستمر فى تحقيق النجاح فى الثالث، خاصة مع تقديم أحداث جديدة والاستعانة بشخصيات مختلفة عن الجزئين الأولين.

ويواصل فريق العمل بقيادة المخرج بيتر ميمى تصوير المسلسل بكثافة بالغة، تصل على 20 ساعة يوميا، إذ يستمر التصوير حتى يوم 25 رمضان، نظرا لتعدد مواقع التصوير والخطوط الدرامية التى تعتمد على الإثارة والتشويق، وذلك بحسب ما أورده موقع "اليوم السابع" المصري.

يذكرُ أنّ مسلسل "كلبش 3"، هو من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، إنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي،عمر الشناوي، إسلام جمال، أميرة العايدي، أحمد إمام، محمد على رزق، أماني كمال، وعدد آخر من الفنانين.