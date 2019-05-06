تراند اليوم : خالد يوسف: امتناني العظيم لهذه السعودية ولا مكائد تنال منا – صورة...

من جديد عاد المخرج المصري خالد يوسف، ليرد على الهجوم الذي تعرض له، بعد انتشار صورة له مع الكاتبة ياسمين الخطيب، التي تزوجها سراً، ولم يعلم أحد عن علاقتهما إلا بعد انتشار الصور الحميمية.

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أراد خالد يوسف أن يعطي زوجته الحالية حقها، ويعترف بحبه واعتزازه بها، أمام الجمهور حتى لا تشعر بالحزن والألم بعد انتشار صوره مع ياسمين.

قال خالد: (لم اتحدث ولم أنشر يوما ما يتعلق بشؤوني الخاصة مطلقاً، لكني مدفوعا بالوفاء لا بد أن أعبر علانية عن إمتناني لهذه السيدة، التي أحببتها وتزوجتها، ومنها رزقنا بطفلة أدعو ربي أن يبارك فيها أتحدث عن شاليمار شربتلي، وسبب الإمتنان أن هذه السيدة العظيمة ما أن تعرضت لمحنة أو تحدي أو أي أمر نتعرض له بحكم تصاريف القدر إلا ووجدتها في ظهري خير معين وأكبر مساند وكانت دائما لي الحبيبة والزوجة والصديقة والأخت بل والأم في أحيان ولم تُمكن اية مكائد من النيل من علاقتنا الزوجية …أدامها الله لي ولأبنتنا وسأدافع عن صون هذه العلاقة وذاك البيت بكل السبل وسأجعل الجميع يضع يده في يوم قريب علي كل تفاصيل وخيوط المؤامرة علي بسبب مواقفي التي دفعت ضرائبها ويصرون أن ادفع المزيد كل يوم).

شاليمار شربتلي، فنانة تشكيلية سعودية، تزوجها خالد يوسف منذ عام 2011، ويبدو أنها انزعجت من شائعات علاقة زوجها بياسمين.