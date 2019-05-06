تراند اليوم : خالد يوسف متهم بفيديو سيء جداً

يعاني المخرج المصري خالد يوسف من فضيحة تلو الأخرى، فبعد انتشار صورهِ الجريئة مع الكاتبة المصرية ياسمين الخطيب، انتشر فيديو جنسي يدعون أنه له، مع ممثلتين مصريتين.

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الممثلتان في الفيديو تظهران وهما ترقصان عاريتين أمام أحدهم، الذي لم يظهر في الفيديو، لكن السيئين يصرون على تدمير حياة الرجل مع زوجته ويطاردونه بالشائعات القذرة وإن كان لا يبان الرجل في 2 فيديو كيف يقترحون أنه خالد يوسف؟!

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الفيديو كتبنا عنه تحت عنوان التالي هنا الرابط.

فضيحة جنسية لممثلتين والجاني وزع الفيديو

الفيديو ليس جديداً، بل تم تصويره قبل عامين تقريباً، حينما كان خالد يوسف لا يزال نائباً في مجلس الشعب المصري، لذا يحاولون تدمير صورته.