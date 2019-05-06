تراند اليوم : منى فاروق وشيما الحاج في التحقيقات: خالد يوسف غرر بنا...

فقط نحن من تجرأنا ونشرنا اسم خالد يوسف في مقالة.. هي التالية:

خالد يوسف يذل ممثلتين في فيديو إباحي فتمارسا السحاق لإرضائه ويطالب بقضية شعب

بعد اعتقالهما اليوم بقضية فيلم جنسي، اعترفت الممثلتان المصريتان منى فاروق وشيما الحاج، خلال التحقيقات التي أجريت معهما في النيابة العامة، أنهما بالفعل ظهرتا في الفيديوهات الإباحية، التي انتشرت منذ شهر أوغست – آب.

وقالت الممثلتان إنهما ارتكبا بالفعل كل ما جاء في الفيديو، واتهمتا المخرج المصري خالد يوسف، بأنه غرر بهما، وصورهما فيديو لابتزازهما.

وأكدت منى وشيما، أن المخرج الشهير هو من طلب منهما أداء مشاهد الشذوذ الجنسي في الفيديو (السحاق وغيره)، بعد أن أحضر شخصاً أدعى أنه شيخ و2 شهود ونصب عليهما مدعياً أنه بذلك يصبح زوجاً شرعياً لهما.

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كيف يتزوجهما هما الإثنتان؟ وأي اعترفات هذه؟ بانتظار التقارير الأوضح. لكن الأهم اعترافهما باسم خالد يوسف.

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كانت قوات الأمن ألقت القبض على الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، وذلك على خلفية اتهامهما بأفعال فاضحة يعاقب عليها القانون، بعد ظهورهما في فيديو إباحي.

منى فاروق وشيماء الحاج فضيحة لم نعرفها من قبل