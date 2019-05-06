حقيقة وفاة الفنان عبد الستار البصري بسبب أزمة قلبية

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، مساء اليوم الاثنين، أنباء عن وفاة الفنان العراقي عبد الستار البصري، بسبب أزمة قلبية.

ولكن وسائل إعلام عراقية ومقربون أكدوا عدم صحة أخبار وفاة الفنان عبد الستار البصري وأشارت إلى أن ما جرى تناقله مجرد شائعات لا صحة لها.

وعقب ذلك خرج الفنان العراقي عبد الستار البصري بنفسه وأكد صحة أنباء وفاته منتقدا القائمين على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي نشرت هذه الأخبار.

وأكد الفنان البصري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "بعض صفحات التواصل الاجتماعي تنشر، منذ يومين، خبرا يتضمن وفاة الفنان عبد الستار البصري في احدى مستشفيات السليمانية".

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وقال البصري، أن "هناك صفحات تعمد على نشر هذا الخبر الكاذب للمرة الثانية"، متسائلا "هل هناك عداء شخصي بيني وبين هذه الصفحات؟"، داعيا لتحري الدقة في تناقل هذه الأنباء.

والفنان عبد الستار البصري هو ممثل عراقي يبلغ من العمر 72 عاما، بدايته كانت في مسرحية معرض الجثث لكاتبتها الأمريكية ساد اكوان واخرجها عبد المنعم شاكر.

ومن ادوار الفنان عبد الستار البصري الخالدة هي مسلسل عالم الست وهيبة التي قام بتجسيد شخصية عبود الشخصية الكوميدية والفلم الوثائقي عن قصة حياة شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري الذي قام بتجسيد شخصية محمد مهدي الجواهري.