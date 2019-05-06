تريند اليوم : بعد فيديو الرقص الفاضح أمام مخرج مصري... منى فاروق تكسر الصمت وتوضح هذه الحقيقة

بعد انتشار فيديو رقص فاضح نسب إلى الممثلتين شيما الحاج ومنى فاروق، خرجت الأخيرة عن صمتها وأوضحت حقيقة ذلك.



وردت من خلال منشور تضمنه حسابها على "إنستغرام" وجاء فيه: "يا جماعة أنا مليش أي أكاونت على إنستغرام غير ده... ومليش أكاونت على "فايسبوك" أو "تويتر".

وأضافت: "الأكاونتات اللي على "فايسبوك" و"تويتر" مزورة وغير مسؤولة عما يكتب فيها. وأي حاجة بتتكتب أو بتنقال من أي نوع أنا غير مسؤولة عنها تماماً. وهذا تصريح مني شخصياً للتوضيح وشكراً".

وجاء هذا الرد بعد انتشار مقطع مصور لامرأتين ترقصان بطريقة فاضحة على أنغام أغنية "عالعين موليتين" فيما يُسمع صوت رجل مشجعاً لهما.

وقيل إن الأخير هو المخرج المصري خالد يوسف، لكن لم يتم التأكد من صحة ذلك. ويشار إلى أن فاروق شاركت مؤخراً في أعمال تلفزيونية عدة منها "الأب الروحي"، و"رحيم" و"ظل الرئيس" و"خيانة عصرية".