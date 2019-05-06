تريند اليوم : بالفيديو – بعد القبض عليهما بسبب الفيديو الفاضح... قضية منى فاروق وشيماء الحاج تصل إلى حد المطالبة...

بعد إلقاء القبض على الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج، انطلقت موجة كبيرة من التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وقد تناقل الناشطون فيديو مقتطعاً من إحدى حلقات برنامج "إنفراد" الذي يقدمه الإعلامي المصري سعيد حساسين على شاشة قناة "الرافدين".

وتطرق فيه إلى قضية حبس الفنانتين. واعتبر ما قامتا به "رهيباً وقلة أدب ومسخرة"، مشيراً إلى أن مثيلاتهما يعملن على خراب البلد.

وذكّر بأن منى هربت من منزل والديها من أجل العمل في المجال الفني من دون موافقتهما، لافتاً إلى أن "معايرة" الناس لوالدها أدت إلى وفاته.

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وسألها: "استفدت إيه؟" وتابع: "منتوش مصريين ولا تنتسبوا للستات المحترمات. إنتو لا تليقوا بمصر. أهلكو ذنبهم إيه؟".

كذلك طالب الإعلامي بإنزال أشدّ عقوبة بهما وقال: "يا رب ياخدوا إعدام لأن لو دول اتعدموا ولا واحدة حتمثل فيلم إباحي وتقل أدبها على الناس".

وجاء ذلك على خلفية انتشار خبر يفيد بإلقاء القبض على فاورق والحاجبتهمة ارتكاب فعل فاضح أظهره فيديو إباحي نسب إليهما وإلى مخرج شهير.

وتزامن هذا مع سفر مفاجئ للمخرج المصري خالد يوسف الذي تم ذكر اسمه في القضية نفسها إلى فرنسا. وهو ما اعتبره بعض المتابعين تأكيداً على تورطه. إلا أن التحقيق ما زال جارياً ولم تتضح الملابسات كاملة بعد.