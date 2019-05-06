تريند اليوم : بالصورة – هجوم على محمد رمضان بسبب الفيديو الفاضح المنسوب إلى منى فاروق... ما علاقته؟

تعرض الفنان المصري محمد رمضان للانتقاد بسبب انتشار صورة التقطت له برفقة الممثلة المصرية منى فاروق.



فقد ظهر فيها وهما يشبكان يديهما ويضحكان أمام الكاميرا. وهو ما أحدث ضجة كبيرة عبر الحساب الذي نشر الصورة على "إنستغرام".

فقد استعاد المتابعون فيديو الرقص الفاضح الذي نسب إلى فاروق والممثلة شيماء الحاج والمخرج المصري خالد يوسف.

وهاجم بعض هؤلاء رمضان معربين عن استغرابهم قبوله التقاط صورة له مع الممثلة بعد تسريب المقطع المصور.

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ومما جاء في التعليقات: "عملت إيه يا رمضان؟"، و"هي جات عليك يا محمد يارمضان؟ عيش حياتك برضومحدش قلك حاجة"، و"إيه القرف ده؟ المفروض ميتصورش معاها".

وسخر آخرون من الممثلة وعلقوا: "هي بقت نمبر 1 فعلاً وشيماء الحاج بقت مافيا"، و"ربنا يهديكِ انتِ عملتِ لنفسك وأولادك بصمه عار".

ويشار إلى أنها ردت سابقاً بطريقة غير مباشرة على ما يشاع عن الفيديو من خلال منشور تضمنه حسابها على "إنستغرام" وجاء فيه: "يا جماعة أنا مليش أي أكاونت على إنستغرام غير ده... ومليش أكاونت على "فايسبوك" أو "تويتر".

وأضافت: "الأكاونتات اللي على "فايسبوك" و"تويتر" مزورة وغير مسؤولة عما يكتب فيها. وأي حاجة بتتكتب أو بتنقال من أي نوع أنا غير مسؤولة عنها تماماً. وهذا تصريح مني شخصياً للتوضيح وشكراً".