تريند اليوم : بعد فيديو الرقص الفاضح وانكارها له.. منى فاروق ترقص من جديد!

فيما لا تزال الممثلة المصرية منى فاروق انقاذ نفسها وانكار مقطع الفيديو الذي نسب لها وقيل بأنها كانت ترقص امام احد المخرجين، انتشر مقطع جديد لها وهي ترقص وتصوّر نفسها على طريقة السيلفي أمام المرآة.

وأظهر المقطع الذي انتشر على موقع "تويتر" منى تغني وترقص امام المرآة، وعلق العديد على الامر مقارنين حركاتها بالفيديو السابق. في حين ركز البعض الآخر على البنطال المعلق في الخزانة خلفها، متسائلين من صاحبه.

ورغم ان المقطع لا يترك اي نقاط للانتقاد والتعليق الا ان الممثلة الشابة تتعرض اخيراً لهجوم قاس، حاولت احتوائه من خلال منشور تضمنه حسابها على "إنستغرام" وجاء فيه: "يا جماعة أنا مليش أي أكاونت على إنستغرام غير ده ومليش أكاونت على فايسبوك أو تويتر. والأكاونتات مزورة وغير مسؤولة عما يكتب فيها".