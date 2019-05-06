القنوات التي تعرض باب الحارة 10 حاليا في رمضان 2019 - توقيت مواعيد عرض

يُعرض مسلسل باب الحارة الجزء العاشر عبر عدة قنوات من بينها قناة حواس وقناة سورية دراما، وقناة السومرية، التلفزيون الأردني، التلفزيون الكويتي وقناة LBCI وقناة LDC وقناة zee alwan، كما سيُعرض في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة عبر شاشة فرات.

وما يزال مسلسل "باب الحارة" من أكثر الأعمال الدرامية المثيرة للجدل في كل موسم رمضاني يحضر فيه، وهذا الموسم كان له وضعه الخاص بعد خلافات قضائية وقانونية أطاحت بالنسخة الأصلية والمعروفة من العمل، للمنتج بسام الملا، لصالح نسخة أخرى مختلفة من العمل تنتجها شركة "قبنض ميديا" بنجوم مختلفين وقصة مختلفة تمامًا .

واستحوذت شركة "قبنض" على حقوق العمل في القضاء لصالحها، على حساب المنتج والمخرج بسام الملا الذي كان يستعد لإنجاز الجزء العاشر من النسخة الأصلية من العمل، بمشاركة نجوم العمل الأساسيين، ونجوم آخرين جرى التعاقد معهم للمشاركة بالجزء العاشر، وهم: سلوم حداد، وصفاء سلطان، وكرم الشعراني، ومحمد حداقي، بالإضافة إلى صباح الجزائري، وميلاد يوسف، وغيرهم من الأبطال المعروفين في العمل.

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أما النسخة الثانية من مسلسل "باب الحارة"، والتي ستُعرض هذا العام على الفضائيات في رمضان، فهي من تأليف مروان قاووق وإخراج محمد زهير رجب، وتشهد غياب أبطال العمل المعروفين، عدا عن قصة مختلفة تمامًا وتبدأ الأحداث من تعرّض "حارة الضبع" للقصف على أيدي الاستعمار الفرنسي، ما يعرّضها للدمار، ومن ينجو منها ينتقل للسكن في حارة جديدة وهي حارة الصالحية .

وسيشهد الجزء الجديد من العمل مشاركة ممثلين مختلفين عن الأبطال المعروفين، ومنهم نظلي الرواس، وسلمى المصري، وقاسم ملحو، ونجاح سفكوني، وفاتح سلمان، وآخرين.

بينما يحضر عدد من الممثلين ممن شاركوا بالأجزاء السابقة من مسلسل "باب الحارة" الأساسي، وهم: "أبو النار" ( علي كريّم ) و"الشيخ عبد العليم" (عادل علي)، و"أم زكي" (هدى شعراوي)، و"أبو كاسم (أيمن بهنسي)، ومحمد قنوع، وأمية ملص، في حين رفض الكثير من نجوم "باب الحارة" الأساسيين المشاركة بالمسلسل .