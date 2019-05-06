مسلسلات رمضان 2019 : مواعيد عرض الحلقة الأولى من مسلسل زلزال والقنوات الناقلة

سيتم عرض الحلقة الأولى من مسلسل زلزال على قناة DMC ابتداء من اليوم الاثنين الأول من رمضان 2019، في تمام الساعة 10 مساء.

ويعرض المسلسل ببطولة النجم محمد رمضان، حيث يطل الفنان المصري على جمهوره بواحد من المسلسلات التي ستشهد منافسة قوية خلال الماراثون الرمضاني للموسم الحالي، وتضم مسلسلات رمضان 2019 مجموعة من أقوى الأعمال الدرامية لمجموعة من كبار الفن الذي دائماً ما يتحفون جمهورهم بأعمال رائعة. "وفق مصر سبورت"

وستكون الإعادة في تمام الخامسة صباحاً، كما سيتم إذاعة حلقات المسلسل عبر قناة دي إم سي دراما في تمام الثانية عشرة مساءً، والإعادة في الخامسة عصراً طيلة أيام الشهر الكريم.