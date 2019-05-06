شاهد نت: مسلسل باب الحارة 10 الجزء العاشر الحلقة 1 الأولى (كاملة)

كشفت الحلقة الأولى من مسلسل باب الحارة الجزء العاشر، عن مشاهد القتل والدمار والصراخ والعويل والمآسي والدماء، التي اعتاد عليها المواطنين في الوطن العربي خلال السنوات الأخيرة.

ويُعرض مسلسل باب الحارة الجزء العاشر عبر عدة قنوات من بينها قناة حواس وقناة سورية دراما، وقناة السومرية، التلفزيون الأردني، التلفزيون الكويتي وقناة LBCI وقناة LDC وقناة zee alwan، كما سيُعرض في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة عبر شاشة فرات.

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الجزء الجديد من باب الحارة تأليف مروان قاووق، إخراج محمد زهير رجب، بطولة نجاح سفكوني وسلمى المصري ورنا أبيض، مرح جبر، نظلي الرواس، علي كريّم، تولين البكري، هدى شعراوي، رامز الأسود، يامن الحجلي، تيسير ادريس، أمانة والي، زهير عبد الكريم، جلال شموط.

بالاضافة إلى الفنان عادل العلي، صالح الحايك، أماني الحكيم، قاسم ملحو، جمال العلي، محمد الشماط، طارق مرعشلي، وسيم الرحبي، جوان خضر، أمية ملص، أيمن بهنسي، علاء قاسم، فاديا خطاب، فاتح سلمان، وغيرهم.

وفي وقت سابق، حسم الممثل السوري عباس النوري مشاركته في الجزء العاشر من مسلسل باب الحارة، وقال إن شخصيته أبو عصام انتهت بقرار من بسام الملا ولن يشارك مجددً بأي جرء ولا بأي شيء يخص هذا المسلسل.