شاهد: حقيقة العلاقة بين سيرين عبد النور وتيم الحسن

حسمت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الجدل بشأن علاقتها بالنجم السوري تيم الحسن، وذلك عقب تداول الكثير من الشائعات والقصص التي أشارت إلى وجود خلاف كبير بينهما، لتؤكّد أنّ علاقتها بتيم مميّزة ولطيفة.

وخلال استضافتها في برنامج “بيت الكل”، أكدت سيرين أن علاقتها مميزة مع تيم وهناك انسجام كبير في التمثيل بينهما، وتغزلت به قائلة إن “تيم حسن هو الممثل الكامل في العالم العربي شكلًا وموهبة ولطافة وتمثيلا”.

وأوضحت أنها كانت ترغب في التمثيل معه بشكل عام وليس فقط من خلال مسلسل “الهيبة الحصاد”، لأنها تشعر أن هناك كيمياء وتناغم كبير بينهما، لافتة إلى وجود علاقة صداقة قوية بينها وبين زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني، وذلك بحسب ما أورده موقع " القدس العربي".

ويشارُ إلى أنّ سيرين شاركت متابعيها على تطبيق “إنستغرام” بمقطع فيديو ترويجي من المسلسل الشهير الذي من المتوقع أن يحقق نجاحاً كبيراً خلال الشهر الفضيل.