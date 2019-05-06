متابعة نتيجة الثانوية العامة 2019 لكل أبنائنا الطلاب

يبحث الكثير عن نتيجة الثانوية العامة 2019 فى محرك البحث الشهير “جوجل”، ويترقب الطلاب وأولياء الأمور ظهور النتيجة بفارغ الصبر، فالثانوية العامة هم من أهم الشهادات التى يحصل عليها الطالب حيث تؤهله إلى الكلية التي سيدرس بها، ولهذا كان من المهم كتابة هذا المقال من خلال موقعنا “نجوم مصرية” حتى نساعد أبناءنا الطلاب على الحصول على النتيجة بسهولة، فإلى المقال.

15 معلومة تشرح نسب النجاح فى عينات المواد انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من تصحيح العينة العشوائية لامتحانات الثانوية العامة، ونقدم لكم فى نجوم مصرية نسب النجاح فى العينة العشوائية للمواد مقارنة بالعام الماضى كالتالى: فى مادة الفيزياء ، وصلت النسبة المئوية للنجاح هذا العام 78.5%، فى حين كانت 76.21% العام الماضى.

، وصلت النسبة المئوية للنجاح هذا العام 78.5%، فى حين كانت 76.21% العام الماضى. فى مادة التاريخ ، وصلت النسبة المئوية للنجاح هذا العام 80.9%، فى حين كانت 77.8% العام الماضى.

، وصلت النسبة المئوية للنجاح هذا العام 80.9%، فى حين كانت 77.8% العام الماضى. فى اللغة الإنجليزية أصبحت 89.3% هذا العام بعد أن كانت 79.42% العام الماضى.

أصبحت 89.3% هذا العام بعد أن كانت 79.42% العام الماضى. فى اللغة الفرنسية أصبحت 98.1%، بعد أن كانت 96.6% العام الدراسى الماضى.

أصبحت 98.1%، بعد أن كانت 96.6% العام الدراسى الماضى. بالنسبة للغة الألمانية نسبة النجاح بلغت 97.2% هذا العام، مقابل 96.6% العام الماضى.

نسبة النجاح بلغت 97.2% هذا العام، مقابل 96.6% العام الماضى. فى اللغة العربية باتت نسبة النجاح هذا العام 95%، مقابل 93.3% العام الدراسى الماضى.

فى الجيولوجيا والعلوم البيئية وصلت نسبة المئوية هذا العام 91.8%، فى حين 92.96% العام الدراسى الماضى.

وصلت نسبة المئوية هذا العام 91.8%، فى حين 92.96% العام الدراسى الماضى. كما بلغت النسبة المئوية للنجاح فى الاستاتيكا هذا العام 88.5%، مقابل 88.7% العام الماضى.

هذا العام 88.5%، مقابل 88.7% العام الماضى. فى الفسفة والمنطق بلغت نسبة النجاح 2018 93,1%، مقابل 86.77% العام الماضى.

بلغت نسبة النجاح 2018 93,1%، مقابل 86.77% العام الماضى. فى الكيمياء بلغت نسبة النجاح 2018، 71.4%، بينما كانت النسبة المئوية للنجاح العام الماضى 73.36%.

بلغت نسبة النجاح 2018، 71.4%، بينما كانت النسبة المئوية للنجاح العام الماضى 73.36%. فى الجغرافيا وصلت نسبة النجاح هذا العام 94.8%، مقابل 95.86% العام السابق.

وصلت نسبة النجاح هذا العام 94.8%، مقابل 95.86% العام السابق. وفى الأحياء بلغت نسبة النجاح 88.5%، مقابل 86.06 % العام الماضى.

بلغت نسبة النجاح 88.5%، مقابل 86.06 العام الماضى. وفى الجبر والهندسة الفراغية بلغت نسبة النجاح 88%، مقابل 81.30 % العام الدراسى الماضى.

بلغت نسبة النجاح 88%، مقابل 81.30 % العام الدراسى الماضى. وفى علم النفس والاجتماع بلغت نسبة النجاح 92.6%، مقابل 89.76% العام الماضى.

بلغت نسبة النجاح 92.6%، مقابل 89.76% العام الماضى. وفى التاريخ بلغت نسبة النجاح 80.9%، فى حين وصلت العام الماضى إلى 77.8%. نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم مقال مميز، ونرجو ترك تعليق عند وجود أى استفسار، وسوف نقوم بالرد عليكم فى اسرع وقت.

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