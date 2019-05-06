مسلسلات رمضان 2019: قناة cbc تعلن عن مواعيد عرض مسلسلاتها

أعلنت قناة "cbc"، عن بداية سباقها في مسلسلات رمضان 2019، وذلك عبر بثها مواعيد عرض مسلسلاتها الدرامية خلال رمضان 2019.

مواعيد عرض مسلسلات 2019 على قناة cbc

تعرض "cbc" مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" في الساعة السادسة ونصف مساءٍ، هو من بطولة دنيا سمير غانم،ويشاركها كل من سمير غانم وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، و إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج سينرجي وهشام جمال.

كما وتعرض القناة في الساعة الثامنة مساءً مسلسل"بركة" للنجم عمرو سعد، كمال أبو رية، صلاح عبد الله، هالة صدقى، عبد الرحمن أبو زهرة، رياض الخولى، ومن تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم، وإنتاج سينرجى.

و تُقدم "cbc" لجمهورها أيضا مسلسل "حكايتي" في الساعة 9 ونصف، هو من بطولة ياسمين صبرى ووفاء عامر وأحمد بدير وإدوارد وأحمد حاتم وأحمد صلاح حسنى وإسلام جمال وجمال عبد الناصر وآخرون، و من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.

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ومسلسل لمس أكتاف يتم عرض في الساعة الحادية عشرة،و التى يشارك فى بطولته بجانب ياسر جلال، كل من الفنانين فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، مجدى فكرى ، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين ، شريف الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.

أما في السهرة تقدم قناة cbc بعرض مسلسل "علام استفهام" في الساعة 12 ونصف، والعمل تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب وهيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، نورهان، كوكى، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، يسرا المسعودى، سلمى حسن، جينا سليم، وإسلام حافظ وعدد آخر من الفنانين، حسب اليوم السابع.

ويشار إلى أن القنوات الفضائية تتنافس خلال الماراثون الرمضاني بعرض كل ما هو مميز وجديد من قصص درامية لجذب الجمهور لها.