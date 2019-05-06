مسلسلات رمضان 2019: القنوات الناقلة لمسلسل خمسة ونص

يُعرض اليوم مسلسل "خمسة ونص" عبر مجموعة من القنوات الناقلة له، والذي يبث ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2019، من بطولة نادين نجيم، وقصي خولي، ومعتصم النهار.

وتدور أحداث مسلسل "خمسة ونص" حول قصة حب مليئة بالصراعات، حيث تجسد الفنانة نادين دور طبيبة لعلاج أمراض السرطان بينما يجسد الفنان قصي خولي دور رجل سياسي هام داخل الدولة.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل "خمسة ونص"