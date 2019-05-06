تراند اليوم : مسلسل باب الحارة الجزء العاشر الحلقة الاولي :باب الحارة الجزء...

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نتابع معا أحداث وتطورات في حلقات مسلسل باب الحارة الجزء العاشر والتي تبث اول حلقاتها مساء اليوم الاثنين في عدد من الفضائيات العربية والسورية ، لجمهور المسلسل الشامي العريق .

الحلقة الاولى من مسلسل باب الحارة “10” يبدأ بأحداث ضخمة وحزينة على حارة الضبع ، نتيجة الاحتلال الفرنسي ، الذي يشن حملة شرسة على سكان واهالي حارة الضبع ، يدفعهم للهروب من الحارة نتيجة القصف الشديد على الحارة ، من قذائف الاحتلال الفرنسي .

قنوات تعرض باب الحارة 2019 ومواعيد العرض :-

تعرض عدد من القنوات العربية والسورية مسلسل السوري المميز “باب الحارة” في موسمه العاشر ، طيلة أيام شهر رمضان المبارك ، ضمن خطتها البرامجية في شهر رمضان المبارك .

حيث أعلنت قناة ام بي سي العارق عرض المسلسل يوميا في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

وقناة حواس في تمام الساعة الرابعة عصرا، على أن تكون موعد الإعادة الساعة الثامنة مساءا .

و قناة LDC في تمام الساعة التاسعة مساءاً .

و قناة سوريا دراما في تمام الساعة السادسة مساء .

و قناة الشاهد: الساعة في تمام الساعة 21:15 – 02:15 – 10:00

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وقناة الفرات الساعة الثامنة

و قناة سورية دراما في تمام الساعة السادسة.

و قناة الاردن في تمام الساعة العاشرة .

مسلسل باب الحارة الجزء العاشر

مسلسل باب الحارة الجزء العاشر هو مسلسل اجتماعي يحكي قصص حقيقية تحدث داخل البيوت الشامية وبالتحديد فترة الاحتلال الفرنسي لإحدى القرى السورية الصغيرة، ومن أهم الأحداث التي سوف نشاهدها في الموسم العاشر من باب الحارة كره أبوحاتم لأبوعصام وغضبه منه بعد أن يعلم أنه كان السبب في زواج أبو حازم أخيه من زوجته، كذلك سوف يعلم جميع سكان الحارة أن أبو حاتم ما زال على قيد الحياةة وأن الذاكرة قد عادت له من جديد ويحتفل الجميع به.

احداث مسلسل باب الحارة

ظهور أخ توأم للإدعشري، حيث يعود الأخ من غربته ويقوم بالعمل في التجارة من خلال محل أقمشة بسوق الحميدية، ويقوم بشراء منزل أبو إبراهيم ويصبح من سكان الحارة .

عودة العكيد أبو شهاب للحارة بشخصية مختلفة ليكشف عن سبب غيابه.

دخول شخصية جديدة للعمل هي بائع الفلافل.