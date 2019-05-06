تراند اليوم : مسلسل هوجان :مسلسل هوجان الحلقه الاولى ..مسلسل هوجان الحلقة 1

مصر -الخليج 365

متابعينا الكرام ينشر لكم موقعنا الاخباري المتميز *الخليج 365* مسلسل هوجان الحلقه الاولى, هوجان الحلقة 1, مسلسل هوجان, مسلسل هوجن الحلقه 1وكان مسلسل هوجان من بطولة النجم محمد امام

وكما اضف الفنان امام انه سوف يتم بث هوجان اول ايام رمضان على قناة أبو ظبي دراماواعلن النجم محمد امام عن موعد عرض الحلقة 1 من مسلسل هوجان الدرامي، يتم بث مسلسل هوجان قناة أبو ظبي دراماابتداءً من اليوم الاثنين الأول من رمضان

مواعيد مسلسل هوجان

سوف يتم عرض الحلقة من مسلسل هوجان علي قناة أبو ظبي دراما، في تمام التاسعة مساء ابتداء من الغد والإعادة فى اليوم التالي الساعة الواحدة ظهرًا، بينما يعرض على قناة أبو ظبى فى السادسة مساء والإعادة في الثانية بعد منتصف الليل .طيلة أيام الشهر الكريم.

ابطال مسلسل هوجان

ويؤدي بطولة مسلسل محمد امام رفقة بعض من الفنانين وهم

الفنان كريم محمود عبد العزيز

الفنانة عبير صبري

الفنان صلاح عبد الله

الفنان رياض الخولي

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الفنان أوس أوس

الفنانة ميرنا نور الدين

الفنانة عارفه عبد الرسول

الفنانة اسماء ابو اليزيد

الفنانة هاجر احمد

وقد قام بتأليف هذا العمل محمد صلاح العزب

واخراج شيرين عادل

و انتاج شركه سينرجي تامر مرسي

أحداث مسلسل هوجان الحلقة 1 الأولى

ويدور مسلسل هوجا ن الي بطولة الفنان محمد امام ابن الممثل الكبير عادل امام ,ويتحدث مسلسل هوجان حول القدارات الخارقة لأحد الشباب في المناطق الشعبية ويدعي هوجان، حيث تناول الزجاج وكل القدرات الخارقة وتتحول حياة هذا الشاب في تطور الأحداث الي أحد المشاهير في المجتمع