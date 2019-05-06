باب الحارة الجزء العاشر الحلقة 1 :شاهد أحداث مثيرة مع تهجير أهالي حارة الضبع من مساكنهم

في أحداث مسلسل باب الحارة الجزء 10 الحلقة 1 يترك أهالي حارة الضبع وأبوالنار منازل بفعل القصف العنيف الذي خلفه القصف الفرنسي على الحارة، ويذهبون للحارات المجاورة التي ترحب بهم.

ووقع عدد كبير من الشهداء في أحداث مسلسل باب الحارة 10 بفعل القصف الكثيف للطائرات الفرنسية.

ويسكن أهالي الحارة في الصالحية عند الزعيم أبو عزام الذي يبلغهم بأن جميع ابواب الحارة مفتوحة.

مواعيد مسلسل باب الحارة 10 بتوقيت السعودية ( +3 بتوقيت مكة )

يوميا على قناة حواس الساعة 4 عصرا و الإعادة الساعة 8 مساءا بتوقيت السعودية

موعد عرض مسلسل باب الحارة 10 على قناة LDC

العرض الاول : الساعة التاسعة

الإعادة الاولي :

الاعادة الثانية :

الإعادة الثالثة :

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باب الحارة 10 على قناة سوريا دراما

العرض الاول : الساعة 6 مساء

الإعادة الاولي :

الاعادة الثانية :

الإعادة الثالثة :

قناة الشاهد: الساعة 21:15 - 02:15 - 10:00

قناة الفرات: الساعة 20:00

قناة سورية دراما: الساعة 18:00

قناة الاردن: الساعة 22:00