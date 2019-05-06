منوعات

أطباق رمضان 2019: أشهر الأكلات الشعبية بالدول العربية في رمضان

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements

تشتهر بعض الدول العربية بالأكلات الشعبية، التي تتميز بها عن غيرها من الدول، وتدخل ضمن أطباق رمضان 2019، وتعد من الوجبات الرئيسية على المائدة الرمضانية، بجانب المقبلات والشوربات.

وسنذكر أبرز الأكلات الشعبية بالدول العربية، حسب اليوم السابع:

الكبسة السعودية باللحم.png

تعد الكبسة من الأطباق الأساسية في السعودية، والتي تتميز بمكوناتها البسيطة وهي عبارة عن أرز بسمتي ودجاج.

الكبة.jpg
سوريا

المطبخ السوري هو من المطابخ العربية الأصيلة المعروفة بوصفاتها اللذيذة، وتعد الكبة السورية طبقا رئيسيا في موائد رمضان.

الشخشوخة.jpg
الجزائر

يوجد في الجزائر أكلة شعبية تسمى"الشخشوخة"، ويتم طبخها في المناسبات والأعياد، وهي عبارة عن عجينة تحضر يدويا ويضاف إليها المرق المكون من اللحم والخضراوات.

Advertisements

التبولة.jpg
لبنان

تعتبر "التبولة" أحد أهم الأطباق التي لا يمكن الاستغناء عنها على مائدة رمضان في لبنان، وهي عبارة عن سلطة مكونة من البرغل والطماطم والبقدونس مضافا إليها النعناع وعصير الليمون والبصل وزيت الزيتون.

مكبكبة.png
ليبيا

"المبكبكة" تعد من أهم الأكلات الشعبية الليبية، وهو طبق مكون من المكرونة واللحم أو الدجاج.

مقلوبة.jpg
فلسطين

المقلوبة من أكثر الأطباق التي تطهى في فلسطين في شهر رمضان، وسميت بذلك الاسم لأنه يتم وضع اللحم أو الدجاج في قاع الوعاء الذي تطبخ فيه، ثم تقلب عند تقديمها، بحيث يصبح الأرز أسفل الطعام أما اللحم يصبح في الأعلى.

ملوخية.jpg
مصر

تتميز مصر بالعديد من الأطباق، وتعد الملوخية أحد الأطباق الرئيسية التي لا يستغني عنها أي بيت مصري، بجانب أصناف أخرى من أطباق الشوربات، والمقبلات، بالإضافة إلى العصائر.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا