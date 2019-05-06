أطباق رمضان 2019: أشهر الأكلات الشعبية بالدول العربية في رمضان

تشتهر بعض الدول العربية بالأكلات الشعبية، التي تتميز بها عن غيرها من الدول، وتدخل ضمن أطباق رمضان 2019، وتعد من الوجبات الرئيسية على المائدة الرمضانية، بجانب المقبلات والشوربات.

وسنذكر أبرز الأكلات الشعبية بالدول العربية، حسب اليوم السابع:



السعودية

تعد الكبسة من الأطباق الأساسية في السعودية، والتي تتميز بمكوناتها البسيطة وهي عبارة عن أرز بسمتي ودجاج.



سوريا

المطبخ السوري هو من المطابخ العربية الأصيلة المعروفة بوصفاتها اللذيذة، وتعد الكبة السورية طبقا رئيسيا في موائد رمضان.



الجزائر

يوجد في الجزائر أكلة شعبية تسمى"الشخشوخة"، ويتم طبخها في المناسبات والأعياد، وهي عبارة عن عجينة تحضر يدويا ويضاف إليها المرق المكون من اللحم والخضراوات.

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لبنان

تعتبر "التبولة" أحد أهم الأطباق التي لا يمكن الاستغناء عنها على مائدة رمضان في لبنان، وهي عبارة عن سلطة مكونة من البرغل والطماطم والبقدونس مضافا إليها النعناع وعصير الليمون والبصل وزيت الزيتون.



ليبيا

"المبكبكة" تعد من أهم الأكلات الشعبية الليبية، وهو طبق مكون من المكرونة واللحم أو الدجاج.



فلسطين

المقلوبة من أكثر الأطباق التي تطهى في فلسطين في شهر رمضان، وسميت بذلك الاسم لأنه يتم وضع اللحم أو الدجاج في قاع الوعاء الذي تطبخ فيه، ثم تقلب عند تقديمها، بحيث يصبح الأرز أسفل الطعام أما اللحم يصبح في الأعلى.



مصر

تتميز مصر بالعديد من الأطباق، وتعد الملوخية أحد الأطباق الرئيسية التي لا يستغني عنها أي بيت مصري، بجانب أصناف أخرى من أطباق الشوربات، والمقبلات، بالإضافة إلى العصائر.