تراند اليوم : خالد يوسف يرد على هروبة إلى باريس

- 1/2
- 2/2
وكتب المخرج المصري خالد يوسف في تغريدته: “آخر أكاذيب الإعلام في حملة تشويهي أنني قد سافرت أمس هربا.. أنا منذ أسبوع بباريس في زيارتي الشهرية لابنتي وزوجتي.. هذه آخر الأكاذيب أما عن أولها سأعرض كل الحقائق تباعا على الرأي العام والذي هو صاحب الحق الوحيد”.
إلقاء القبض على منى فاروق وشيما الحاج
وتم نشر أخبار عن التحقيقات بأن إحدى الفتاتين بررت ظهورها في المقاطع المصورة بأن «مصور الفيديو استدعى “شيخا وشاهدين”؛ وأوحى لها بأنها أصبحت زوجته، قبل أن تكتشف أنها تعرضت للاحتيال”. على حد قولها في التحقيقات.
ومن جانب آخر أشارت منى فاروق وشيما الحاج في اعترافاتهما، إلى أن الفيديو المتداول لهما تم تصويره من جانب المخرج الشهير أثناء ممارسة الجنس معهما.
يذكر أن الممثلة المصرية منى فاروق كانت قد نشرت بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» بعد انتشار فيديو رقص فاضح نسب إليها مع زميلتها شيما الحاج.
وقالت صاحبة الفيديو الشهير باسم منى فاروق وشيما الحاج؛ من خلال حسابها على «انستجرام»: : “يا جماعة أنا مليش أي أكاونت على إنستجرام غير ده… ومليش أكاونت على «فيسبوك» أو «تويتر».. “الأكاونتات اللي على «فيسبوك» و«تويتر» مزورة وغير مسؤولة عما يكتب فيها؛ وأي حاجة بتتكتب أو بتنقال من أي نوع أنا غير مسؤولة عنها تماماً؛ وهذا تصريح مني شخصياً للتوضيح وشكراً”.
يذكر أن منى فاروق ولدت في مدينة القاهرة؛ كانت بدايتها من خلال الظهور في العديد من الإعلانات التلفزيونية، قبل أن تشارك الفنان محمد رجب من خلال فيلم الخلبوص عام ٢٠١٥ قدمت من خلاله دور صديقة الفنانة سامية الطرابلسي.
كما شاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية منها «الأب الروحي»، و«رحيم»، و«ظل الرئيس»، و«خيانة عصرية».