تراند اليوم : خالد يوسف يرد على هروبة إلى باريس

يذكر أن منى فاروق ولدت في مدينة القاهرة؛ كانت بدايتها من خلال الظهور في العديد من الإعلانات التلفزيونية، قبل أن تشارك الفنان محمد رجب من خلال فيلم الخلبوص عام ٢٠١٥ قدمت من خلاله دور صديقة الفنانة سامية الطرابلسي.