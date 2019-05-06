حلويات رمضان بخطوات سهلة وسريعة

بعد أداء صلاة التراويح في شهر رمضان، يجتمع أفراد العائلة مع لفيف من الاصدقاء والأهل في جو جميل مليء بالمحبة والمودة، ويطيب لهم تناول حلويات رمضان ،وترغب بعض ربات البيوت بتحضير كل يوم صنف مختلف من الحلويات، وأحياناً قد يضيق بها الوقت أثناء تحضير طعام الإفطار فلا تجد وقتاً لتحضير صنف من الحلوى.

وهناك الكثير من أصناف الحلويات أعددناها لكم في موسوعة الوطن في مجال الطبخ، وفي هذا الجمهور سنقدم لكم أشهى أنواع البسبوسة وهي البسبوسة بالقشطة، عدا عن وجود أنواع مختلفة من البسبوسة مثل البسبوسة باللبن والبسبوسة باللوز والبسبوسة بالكاسترد والبسبوسة بالبوظة وتشيز بسبوسة وغيرها ، والآن سنقدم لكم طريقة عمل البسبوسة بالقشطة .

مقادير عمل البسبوسة بالقشطة

كوب حليب بودرة

كوب سميد

كوب سكر

ثلاثة ارباع كوب ماء

ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

2 علبة صغيرة قشطة قيمر

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اصبع زبدة غير مملحة

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

1- في وعاء، نضع الحليب والسميد والماء والسكر والبيكنغ باودر ونخلطهم جيدا لنحصل على مزيج متجانس .

2-نسكب نصف كمية الخليط في صينية فرن غير لاصقة ونفردها بشكل متساوي .

3-نسكب القشطة فوق الخليط ونفردها جيداً على كل الخليط .

4-نضيف فوقهم باقي كمية الخليط بعد اضافة فنجان صغير من الماء عليهم وخلطهم جيدا حتى يسهل فردها، ثم نمدها وندخلها فرن بحرارة 180 درجة .

5-نتركها بالفرن مدة 20 دقيقة ثم نشعل الفرن من القسم العلوي حتى يتحمر الوجه .

6- نخرجها ونصب القطر عليها وهي ساخنة ثم نتركها تبرد .