تراند اليوم : مسجات تهنئة بشهر رمضان المبارك :مسجات تهنئة بشهر رمضان المبارك...

متابعينا الكرام ننشر لكم رسائل تهنئه بشهر رمضان المبارك .اجمل الرسائل لشهر رمضان البارك . رسائل تهنئه بشهر رمضان المبارك لعام 2019. رسائل تهنئه بشهر رمضان المبارك 1440 . كلمات تهنئة بشهر رمضان المبارك .اجمل كلمات تهنئة بشهر رمضان المبارك 1440 . اجمل كلمات تهنئة بشهر رمضان المبارك 2019

متابعينا “الخليج 365” تهنئكم بقدوم شهر رمضان، شهر الخير والرحمة والغفران، شهر الحب والتراحم والتواصل، وتقدم لكم بهذه المناسبة أجمل عبارات التهنئة لتتبادلوها مع أحبابكم.

كلمات تهنئة بشهر رمضان المبارك

اللهم إني أحب عبدك هذا فيك فأحبه و بلغه شهر رمضان يا كريم.

الله يزيد هالوجه المنور نور ويعطيه من حلا الحور ويبلغه رمضان وهو مسرور .

عسى رمضانك مبارك.. وكل لحظاتك تبارك .. وجنة الخلد داري ودارك .. والنبي جاري وجارك.

قوموا وشوفوا القمر رمضان هل يا بشر بنصوم أحلى شهر نسأل الله اليسر .

أقر الله عينك في رمضان بلذة الأسحار وصحبة الأخيار ورحمة الغفار وجنة الأبرار .

بلغك الله العشر ورفع عنا وعنك الشر وأكرمك بليلة القدر وأسعدك طول الدهر.

رفع الله قدرك وفرج همك وبلغك شهر رمضان كريم الذي احبه ربك ودمت لمن يحبك .

طهر اللة قلبك وازاح اللة همك وغفر اللة ذنبك وكثر اللة احبابك وبارك اللة عملك وفرج اللة قربك واصلح الله اهلك وسدد اللة رئيك وبارك اللة في يومك وغدك وكل رمضان وانتي بخير .

أسأل الله الذي أهل الهلال وأرسى الجبال أن يبلغك رمضان وأنت في أحسن حال.

كل ورود الربيع .. وثلوج الشتاء .. وعصافيرالدني .. تغرد لتهنيك .. بقرب رمضان.

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اللهم إحفظه في رمضان لفعل الخير يا رحمان وإبعد عنه المهان ويسر عيشه بأمان.

أقرَّ الله عينك في رمضان بلذة الأسحار وصُحبة الأخيار ورحمة الغفار وجنة الأبرار.

بلغك الله الشهر وشرف الأمة بالنصر وأكرمك بليلة القدر وأسعدك مدى الدهر.

شهر رمضان قادم فاغتنمه بالإكثار من الدعاء وطول القيام وكل عام وانتم بخير.

كل عام وانت إلى الله أقرب ولفعل الطاعات أسبق وإلى الجنة أرغب.

عسى رمضانك يا صديقي مبارك وكل لحظاتك تبارك وجنة الخلد داري ودارك والنبي جاري وجارك.

رفع الله قدرك وفرج همك وبلغك شهر رمضان الذي احبه ربك ودمت لمن احبك.

احلى ما فى رمضان ثلاثه كثره الخيرات تبادل الزيارات وقارئ هذه العبارات.

بانتظر رمضان على أحر من الجمر و بنتظر صوتك لو كنت بالقبر.

نفسي أشوٍفك تحت تحت ظل عرٍش الرٍحمن يوٍم القيامة . قوٍل آمين

نفسي أشوٍفك تحت تحت ظل عرٍش الرٍحمن يوٍم القيامة . قوٍل آمين.

يارب انا باحب عبدڪ ده فيك..فأحبه و بلغه شهر رمضان يا كريم.