داليا كريم توزع الطعام في رمضان 2019

قررت مهندسة الديكور و الاعلامية اللبنانية داليا كريم مقدمة برنامج " داليا و التجديد " في اليوم الاول من شهر رمضان 2019 أن تنفذ الخطة الانسانية التي سبق ان تناولتها في وسائل الاعلام و تشمل تقديم مساعدات غذائية و عينية لعدد كبير من الفقراء.

واستهلت دالبا وفق ما ورد "سوا" رحلة العطاء في ايام الخير بتأمين مجموعة من الوجبات و الحصص الغذائية لعدد من المسنين في العاصمة بيروت وفق آلية وضعت خطوطها العريضة مع فريق عملها و تشمل عائلات تعيش تحت وطأة الفقر بشكل غير عادي وسط ظروف صحية و اقتصادية و انسانية استثنائية .

وعبرت عن حماس تها لخدمة اكبر عدد من الفقراء رغم انها في فترة استراحة على مستوى برنامجها التلفزيوني استعداداً للموسم الجديد منه و اشارت الى ان التقديمات الغذائية سيليها هدايا عينية عبارة عن كسوة العيد وقالت : نفعل كل ما بوسعنا لاسعاد الاخرين و كما يعلم الجميع الحالات الانسانية غير محدودة في لبنان لكنني احاول قدر المستطاع ان امد يد العون الى عائلات حقاً لا تمتلك ثمن رغيف الخبز .

وتستضيف داليا على مائدة الافطار الرمضانية عدداً من الاطفال الايتام كما جرت العادة في شهر رمضان من كل سنة .