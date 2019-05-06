دوام رمضان 2019 : مواعيد دوام البنوك في رمضان وفق التوقيت الاداري في الاردن

أعلن في الادرن عن دوام رمضان 2019 في البنوك والمدارس الحكومية والمؤسسات الرسمية ، وحدد محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز ساعات الدوام الرسمي للبنوك طيلة أيام شهر رمضان المبارك من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر .

كما حدد فريز الداوم الرسمي للبنك المركزي في شهر رمضان من الساعة 8:30 صباحاً - 2:30 بعد الظهر، على أن ت فتح البنوك أبوابها للعملاء من الساعة 9:00 - 1:30 بعد الظهر.

إلى ذلك حددت وزارة التربية والتعليم دوام المدارس في شهر رمضان المبارك.

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وقال وزير التربية في تعيمم، إن “الدوام سيبقى كما معمول به حاليا على أن يتم تخفيض 5 دقائق من كل حصة صفية، و10 دقائق من الاستراحة، وإلغاء الدقائق الـ5 بين الحصص”.

وحدد الوزير الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني 2018/ 2019 يوم السبت 18-5-2019، بحيث يبدأ الاختبار عند الساعة 10 صباحاً للفترة الصباحية والساعة 12 ظهرا للفترة المسائية.

ودعت الوزارة الالتزام بهذه التعليمات ومراعاة حرمة الشهر الفضيل، ومشاعر الصائمين، ومنع كافة أشكال الإخلال بحرمته.