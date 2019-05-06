حقيقة وفاة هاني شاكر

حدث بعض اللبس لدى النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول خبر وفاة الصحفي المصري الكبير هاني شكر الله يوم أمس، حيث ظنوا أنه الفنان هاني شاكر.

وتوفي أمس الصحفي والكاتب هاني شكر الله، عن عمر يناهز تسعة وستين عاما، بعد معاناة مع المرض، حيث كان قد عمل في مؤسسة الأهرام وصحيفة الشروق، ومؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية.

ونعت الكاتب هاني شكر الله العديد من المؤسسات الصحفية أبرزها الأهرام التي شغل فيها عدة مناصب وأسس موقعها الالكتروني الرسمي، وكذلك المنظمة المصرية لحقوق الانسان حيث كانت له مساهمات حقوقية.

وبهذا، يتأكد أن خبر وفاة الفنان هاني شاكر المتداول ليس صحيحا، إنما فقط تشابه في الأسماء، علما أن المطرب المصري يتجهز لغناء فيديو كليب لنادي الزمالك المصري.

هاني شاكر، مغني مصري. من جيل الوسط ظهر وسط عمالقة الغناء في مصر مثل عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش لقب بأمير الغناء العربي.