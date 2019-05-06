امساكية رمضان 2019 الاردن - امساكية عمان و الزرقاء و اربد وادي موسى

امساكية رمضان 2019 الاردن من أجل معرفة أوقات الصّلاة خلال شهر رمضان المبارك، حيثُ يستعين المسلمون من أجل معرفة وقت الإمساك والإفطار.

وكان مفتي عام المملكة الاردنية محمد الخلايلة، قد أكد ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، حيث بدأ اليوم الاثنين في الزرقاء واربد وعمان ووادي موسى وغيرها.

وجرى إعداد هذه الامساكية، من أجل تقديم المعلومة للمواطنين في الاردن، في شهر رمضان المبارك، شهر الخير والبركة.

شهر رمضان هُو الشهر الذي يصوم فيه المسلمون إتباعًا لتعاليم دين الإسلم الحنيف، ويمسك فيه المسلمون عن الطعام والشراب والأعمال السيئة وعن كل ما نهى عنه القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة.

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