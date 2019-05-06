امساكية رمضان ٢٠١٩ في امريكا لمعرفة أوقات الصّلاة خلال شهر رمضان شهر الخير والإحسان، حيثُ يستعين بها المُسلمين لمعرفة وقت الإمساك ووقت الإفطار في الشَّهر الفضيل.

وقد تمّ إعدام هذه الإمساكية آخر خمس أيام من شهر شعبان وكامل أيام شهر رمضان المبارك، وشهر رمضان هُو الشهر الذي يصوم فيه المسلمون إتباعًا لتعاليم دين الإسلم الحنيف، ويمسك فيه المسلمون عن الطعام والشراب والأعمال السيئة وعن كل ما نهى عنه القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، نترككم الآن مع امساكية شهر رمضان 2019 لانتقاء ما يناسبكم من تصاميم.

امساكية شهر رمضان

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إمساكية شهر رمضان للعام 2019 ذات تصاميم مُتميّزة، حيث تتميز بعدّة أشكال وتصامين تتناسب مع كافة الأذواق، كما يمكن إرسالها عبر مواقع التواصل الإجتماعي أو من خلال برامج الإتصال المختلفة.