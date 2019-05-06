اول ايام رمضان في الجزائر 2019

يترقب مسلمو الجزائر الاعلان عن اول ايام رمضان 2019 في ظل ثبوت يوم الاثنين للصوم في العديد من الدول العربية بعد تحري الهلال.

وأعلن مفتي مصر شوقي علام أن غدا الاثنين هو أول أيام شهر رمضان، وأن اليوم هو آخر أيام شهر شعبان، وكذلك كان الأمر في السودان والأردن وفلسطين وماليزيا وإندونيسيا، في حين لم تعلن إيران بعد نتيجة تحري رؤية هلال رمضان، ونقلت وكالة أنباء فارس أن لجنة التحري التابعة لمكتب المرشد الإيراني صرحت بصعوبة رؤية الهلال مساء الأحد، وأن المرشد سيصدر فتواه اليوم بشأن بدء شهر رمضان.

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عُمان تنفرد ، في المقابل، أفاد بيان صادر اليوم عن اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال رمضان في سلطنة عمان بعدم ثبوت رؤية الهلال، وأضافت اللجنة أن غدا الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، ويكون الثلاثاء غرة شهر رمضان.

وكانت قطر والكويت واليمن وليبيا وديوان الوقف السني في العراق ومفتي لبنان والمرجع الشيعي في البلد نفسه أعلنوا أمس أنه لم تثبت رؤية هلال رمضان، وعليه فإن الأحد هو المكمل لشعبان، والاثنين هو أول أيام الشهر الفضيل.

وينتظر أن تعلن أغلب الدول المغاربية في الساعات القليلة المقبلة نتائج تحريها لرؤية هلال رمضان، ويتعلق الأمر بالمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا.