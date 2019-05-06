جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 – رسميا جدول امتحانات الثانوية العامة 2019

قام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم العالي باعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 وهو جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2019 بشكل رسمي معلنا عن الشكل والترتيب النهائي لجدول امتحانات الثانوية العامة والذي تم من قبل وضع أكثر من مقترح له من أجل ترتيب المواد وبداية الأمتحانات ونهايتها توافقا مع حلول شهر رمضان الكريم أعادة الله علينا كل عام بالخير واليمن والبركات وقد توافقت امتحانات الثانوية العامة أو جدول امتحانات الثانوية العامة مع مواعيد شهر رمضان الكريم حيث يتوافق 8 مارس 2019 مع أول أيام شهر رجب لذا ستكون الأمتحانات فور نهاية الشهر الكريم إن شاء الله.

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2019

اليكم الآن جدول أمتحانات الثانوية العامة 2019 الذي تم إعتماده بالفعل ونشره على كافة المدارس والقطاعات التعليمية بكافة محافظات مصر حيث تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2019 يوم السبت الموافق 8/6/2019 وتنتهي الامتحانات بيوم الأربعاء 3/7/2019 على أن تكون هناك أجازتان إجازة بيوم الأربعاء 19/6/2019 وإجازة بيوم الأثنين 24/6/2019 واليكم الآن ترتيب الإمتحانات والايام في الجدول النهائي لإمتحانات الثانوية العامة 2019 مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لكافة الطلبة والطالبات.

أيام قليلة تفصلنا عن أمتحانات الثانوية العامة 2019 وننوه بأننا سنقوم بوضع كافة مراجعات وزارة التربية والتعليم ونماذج بوكليتات 2019 فور صدورها من قبل وزارة التربية والتعليم.

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