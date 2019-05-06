تراند اليوم : مشاهدة مسلسل كلبش الجزء الثالث الحلقة الاولي .. مسلسل كلبش...

نقدم لكم في اول ايام شهر رمضان الكريم مشاهدة مسلسل كلبش الجزء الثالث الحلقة الاولي بجودة يوتيوب كاملة عبر موقع الخليج 365 حيث ينتظر كثير من المشاهدين مسلسل كلبش الجزء 3 الحلقة الاول في اول يوم من رمضان .

يبدأ مسلسل كلبش الجزء الثالث بأحداث قد نصدم محبي شخصية سليم الأنصاري، حيث يقوم الضابط سليم بتقديم استقالته من وزارة الداخلية إلى أحمد عبد العزيز، الذي يقدم شخصية اللواء جلال خطاب، إلا أن الأخير يرفض طلبه،وبعد إصرار سليم الأنصاري يتم قبول الاستقالة، ومن ثم يقوم أمير كرارة بتأسيس شركة أمن خاصة بالتعاون مع أكرم صفوان، الذي يجسد شخصيته الفنان هشام سليم.

من المتوقع أن يحقق مسلسل كلبش 3 في رمضان 2019 نجاحًا ملحوظًا وخاصة بعد المشاهدات التى حصدها برومو كلبش 3 كما يتوقع البعض أن أمير كرارة سوف يحصد جائزة عليه بعد ذلك.

شاهد اونلاين مسلسل كلبش الجزء الثالث الحلقة الاولي .

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ويعود مسلسل كبلش 3 استكمالا لأحداث الجزء الثاني ويحاول سليم الأنصاري البدء في حياة جديدة هادئة بعد أن قضى سنوات عديدة في وزارة الداخلية ومكافحة الارهاب يتقدم بإستقالته منه , ويتجه لتاسيس شركة أمن خاصة لتحدث العديد من المفاجآت والصراعات التى تقلب حياته رأساً على عقب وفي هذا الجزء يقدم سليم الأنصارياستقالته من وزارة الداخلية للواء جلال خطاب (أحمد عبدالعزيز)، ولكن الأخير يعترض بشدة على هذا الطلب وفي نهاية الأمر بعد إلحاح بطل العمل بالموافقة على الاستقالة تتحول هذه الخلافات إلي عداوة وصراعات كبيره أثناء الجزء الثالث من المسلسل

موعد عرض مسلسل كلبش 3 الحقلة 1 .

يعرض مسلسل “كلبش” 3 على قناة mbc 4 فى المواعيد التالية: موعد العرض: الخامسة مساء. الإعادة الاولى: الحادية عشر مساء. الإعادةالثانية: الخامسة صباحًا. الإعادة الثالثة: العاشرة صباحًا.

شاهد معنا مسلسل كليش 3 الحقلة الاولي 1 شاهد الحلقة الاولى من مسلسل كلبش 1 بطولة أمير كرارة وهيثم أحمد زكى وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد صلاح حسني وأشرف زكي وأحمد حلاوة، وصبحي خليل بجانب أبطال الجزء الأول ومنهم هالة فاخر ومحمود البزاوي دينا فؤاد ريم مصطفى ومحمد لطفي وريم مصطفى وضياء عبد الخالق وانتصار، ومن تأليف باهر دويدار.