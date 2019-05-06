مسلسل كلبش 3 الحلقة 1 مفاجآة درامية مثيرة تثير شغف الجماهير

يترقب المشاهدون العرب بشغف كبير مسلسل كلبش 3 الحلقة الاولى تزامناً مع المفاجآة المثيرة التي تضمنها برموا مسلسل كلبش فور نشره على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل كلبش من المسلسلات العربيه المصريه وهو من المسلسلات الدراميه ومن الاحداث وقصد مسلسل كلبش التي تدور حولها حول إطار الدراما البوليسية والأكشن والإثارة، حيث تبدأ بالظابط الذي يدعى “سليم الانصاري” و هو ظابط ماهر في عمله و لا يتبع أي طرق غير شرعية أو سيئة من أجل أن ينجح في عمله، و لا يستغل عمله من أجل أن يفرض سيطرته على الناس و المجتمع أو من أجل المال.

ولكن يتعرض (سليم) دائماً إلى إنتقادات من حوله، و يظنه الكثيرون أنه شخصيه شريرة و سيئة، حتى والدته تكون ضده في كثير من الأوقات و ترفض عمله.

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يقع (سليم) في مأزق كبير، و بسبب ذلك المأزق يموت الكثير من الجنود، و يأخذ (سليم) عهد على نفسه أن ينهي ذلك المأزق و يأخذ حق من ماتوا.. فما هو هذا المأزق ؟. و هل يستطيع “سليم” حل المشكلة و الخروج منه ؟.

يتعرض ضابط شرطة (سليم) لازمة شديدة التي أدت إلى تصاعدها في ظل محاول البطل التخلص منها، كما يصور جانبا من الجماعات الإرهابية وكيفية إنتشارها وتجنيدها للعديد من الشباب العربي.

ومن اهم الاشخاص البارزين في مسلسل كلبوش انه من تاليف المؤلف باهر دويدار يوسف حسن يوسف والمخرجون بيتر ميمي و محمد بدير .