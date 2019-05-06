تراند اليوم : كايلي جينر مثيرة ببنطلون شبكي من تصميم "ماش كلاس"

1 14 ظهرت النجمة العالمية "كايلي جينر" في إحدى الحفلات بمدينة نيويورك برفقة ابنتها الصغيرة، مرتدية بدلة من تصميم "ماش كلاس"، حيث كان تصميم البدلة عبارة عن سترة وشورت قصير "مقلم"، وارتدت مع السترة بنطلون شبكي بالونين الذهبي والأسود. واعتمدت كايلي جينز مكياجا بالوان النود الترابية بأنامل يديها، وتسريحة شعر "ذيل حصان" جميلة ورقيقة. المصدر: الوفد

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