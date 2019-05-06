تراند اليوم : باب الحارة 10 الحلقة 1 .. مسلسل باب الحارة الجزء...

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حلقة باب الحارة الجزء العاشر ,, شاهد باب الحارة 10 الحلقة الاولي من الجزء العاشر في اول ايام رمضان عام 2019 نقدم لكم في اول ايام رمضان مسلسل باب الحارة الجزء العاشر الحلقة 1 الاولي اونلاين قبل الجميع وحصريا علي موقع الخليج 365.

وتكون بداية احدث الحلقة الاولي من باب الحارة 10 بقصف حارة الضبع من البدية ونقدم لكم كل تسريبات الحلقات من المسلسل قبل بجودة عالية اونلاين تابع كل جديد من احدث وصور لمسلسل باب الحارة 10 من بداية الحلقة الاولي الي الحقلة الاخير من المسلسل .

وقد حاز المسلسل على نسب مشاهدة عالية ومتابعة الجمهور في جميع أنحاء الوطن العربي مما دعى القائمون على العمل من تكملة المسيرة وإنتاج جزء أخر جديد.

مسلسل باب الحارة الجزء العاشر، حيث يطل علينا مسلسل باب الحارة بجزء جديد متميز عبر شاشات الفضائيات في موسم رمضان 2019.

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قصة مسلسل باب الحارة 10 حارة الصالحية

وتدور أحداث المسلسل في فترة الاحتلال الفرنسي وقصف حارة “الضبع” في سوريا، وتتطور الأحداث خلال هذا الجزء، كما يشهد الجزء الجديد من المسلسل ظهور عدد من الممثلين الجديد الذين انضموا إلى هذا الجزء، والمسلسل من إخراج مؤمن الملا الذي انضم لهذا الجزء بعد المخرج ناجي طعمة الذي أخرج الجزئين الثامن والتاسع من المسلسل.

ابطال مسلسل “باب الحارة 10”

يشترك في الجزء العاشر من مسلسل باب الحارة عدد كبير من نجوم الشاشة السورية والعربية، ومنهم الفنان سلوم حداد وصباح الجزائري و مهيار خضوع وشكران مرتجي وباقة أخرى من أفضل النجوم.