وفاة الفنان وائل نور تشعل مواقع التواصل لهذا السبب

شهدت ذكرى وفاة الفنان وائل نور، يوم الاثنين، تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف الدول العربية، وتحديدا جمهورية مصر العربية.

ويأتي هذا الاهتمام، في وفاة وائل نور، بسبب مشاركته في مسلسل شقفة فيصل الذي سيبث عبر القنوات المصرية الفضائية خلال شهر رمضان 2019، الذي يبدأ اليوم في مختلف الدول الإسلامية.

وكان الفنان وائل نور قد رحل عن عالمنا، يوم الثاني من مايو عام 2016، عن عمر يناهز 55 عاما آنذاك، حيث أصيب حينها بجلطة قلبية أدت لوفاته.

وصور وائل نور مشاهده في مسلسل شقة فيصل، قبل وفاته، حيث لقي المسلسل المرتقب عدة مشاكل أدت إلى تأجيل عرضه خلال السنوات المنصرمة، قبل أن تُحل أخيرا.

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وائل نور

وفي سنوات حياته الخمسة وخمسين، تزوج الفنان وائل نور من الفنانة أميرة العايدي وأنجب منها ولد وبنت قبل أن ينفصلا بعد 7 أعوام، ثم تزوج من غادة إبراهيم وأنجب منها ثلاثة أبناء.

وائل نور هو فنان مصري كان محبوبا لدى المتابعين، حيث شارك في عدة أعمال فنية مثل البخيل وأنا والمال والبنون وذئاب الجبل والمصراوية وجيران الهنا ودموع حضن الجبل، ومسلسلات وأفلام أخرى مميزة.