امساكية رمضان 2019 الكويت

نشر وزير الأوقاف والشئون الإسلامية وزير الدولة لشئون البلدية فهد علي الشعلة امساكية رمضان 2019 في الكويت على صفحته على فيسبوك .وقال أن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية جهزت 18 مركزاً رمضانياً موزعين على محافظات الكويت الست بالإضافة إلى المسجد الكبير الذي وضعت له خطة متكاملة لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان المبارك.

وقال الشعلة أن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ممثلة في قطاع المساجد أعدت 1187 نشاط مختلف ومتنوع فيما بين المحاضرات والدورات العلمية والمجالس الفقهية والمسابقات الرمضانية والخواطر والدروس الإيمانية بالإضافة إلى استضافة 90 قارئاً وإقامة 35 معتكفاً موزعة على المحافظات الست.

وأضاف الشعلة أن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية تنطلق وفق استراتيجيتها الرامية إلى الشراكة مع الآخر ولهذا تعمل بالتعاون مع جميع وزارات ومؤسسات الدولة كوزارة الداخلية والصحة والإعلام والبلدية والأشغال والكهرباء والماء والإدارة العامة للإطفاء واتحاد الجمعيات التعاونية وجمعية الهلال الأحمر والإدارة العامة للدفاع المدني وذلك بهدف توفير الأجواء الملائمة أمام جمهور المصلين في ليال رمضان المبارك.

وقال الشعلة كما حرص قطاع المساجد على تطوير تطبيق مساجد الكويت وتمكينه من تغيير الأوقات بين الآذان والإقامة وذلك حسب ظروف كل مسجد بالإضافة إلى ظهور المعلومات الخاصة بشهر رمضان وتحديد مساجد المراكز والمعتكفات الرمضانية على الخريطة لكي يتمكن المصلين من معرفة المعلومات بكل سهولة ويسر.

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وأكد الشعلة أن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية حريصة على توفير كل متطلبات واحتياجات المصلين خلال شهر رمضان المقبل ولهذا تم تجهيز 18 مركزاً رمضانياً منها 3 مراكز في كل من محافظة العاصمة والأحمدي أما في كل من محافظتي الجهراء وحولي فتم تجهيز 4 مراكز رمضانية في كل منهما أما في محافظتي مبارك الكبير والفروانية فتم تجهيز مركزين رمضانين في كل محافظة لاستيعاب المصلين وتهيئة الأجواء الروحانية لهم.

وأكد أن جميع إدارات المساجد في المحافظات وإدارة المسجد الكبير استعدت وقبل وقت كافي لاستقبال هذا الشهر الكريم ولهذا شملت الاستعدادات التنسيق مع القراء الأفاضل أصحاب الأصوات المتميزة التي تحظى بقبول عند جمهور المصلين.

وقال الشعلة أن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وضعت خطة متكاملة في جميع المحافظات الست والمسجد الكبير ولهذا ندعو كل من لديه شكوى أو استفسار أو ملاحظة الرجاء التقدم إلى الجهات المختصة في الوزارة التي سيجدها على أتم الاستعداد لسماع الشكوى والعمل على توفير الحلول المناسبة لها.