طريقة ختم القران في رمضان

يبحث الكثير من المسلمون عن طريقة حتم القران الكريم في رمضان، والذي يعد أعظم الكتب السماوية التي نزلت علي خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فالله عز وجل أنزل علي رسله كتب سماويه، ولكن القران الكريم هو أعظم هذه الكتب، حيث شرع نبي الله محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في تعليم المسلمين فضل وعظمة هذا الكتاب المقدس.

بينما في الوقت الحالي يتنافس بعض من المشايخ ورجال الدين في حفظ هذا الكتاب كاملاً، فمنهم من يتغلب علي هذا الأمر ويحفظ كتاب الله كاملاً، ومنهم من يجد صعبوة في حفظه، ولهذا سنطلعكم هنا علي أفضل طريقه سهله لختم القران في رمضان 2019.

افضل طريقه لختم القران الكريم في رمضان 2019

هناك الكثير من الطرق التي يتم من خلالها تقسيم سور كتاب الله عز وجل الي أقسام، وهذه الأقسام تكون مقسم علي عدد أيام شهر رمضان الكريم، واليكم هنا نضع افضل طريقه لختم القران الكريم في رمضان 2019.

ضرورة تقسيم المصحف الشريف إلى أجزاء أو صفحات، مع تجنب تقسيمه إلى سور، لأنّ السور القصار لا تتعدى سطرين، بينما تتجاوز السور الطوال ثلاثين صفحة، وذلك إما بقراءة جزء واحد يومياً، فعدد أيام شهر رمضان ثلاثين يوماً، وعدد أجزاء القرآن الكريم ثلاثين جزءاً، أو بالحرص على قراءة 5 صفحات بعد كل صلاة، مما يعني ختمة جزء أو أكثر يومياً.

في حال أردت ختم القرآن أكثر من مرة يمكنك ذلك بمضاعفة عدد الصفحات بعد كل صلاة، أو جعل القراءة قبل الصلاة وبعدها.

عدد صفحات القرآن الكريم 604 صفحات، فإذا قُسِّم عدد الصفحات على عدد المرات التي تنوي فيها الختم خلال الشهر؛ فإن الناتج يساوي عدد الصفحات الواجب عليك قراءتها في كل يوم حتى تتمكن من تحقيق مرادك في عدد مرات الختم.

طريقة سهلة لختم القران الكريم

ان هذه الطريقة من أسهل الطرق التي جربها الكثير من الأشخاص لختم القران الكريم خلال أيام شهر رمضان المبارك، فالأجر يا أخوتي مضاعف في هذا الشهر العظيم.

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عدد صفحات القرآن= تقريباً (600)صفحه

يعني 600 صفحه ÷ 30 يوم = 20 صفحه يومياً

20 صفحه يوميا ÷ 5 صلوات = 4 صفحات بعد كل صلاة

فقط أربع صفحات بعد كل صلاة والنتيجه = ختم القرآن الكريم

والذي يريد ان يختم القرآنمرتين في الشهر ايضا الطريقه سهله جداً

يقرأ 4 صفحات قبل كل صلاة و 4 صفحات بعد كل صلاة

والنتيجه = ختمتين للقرآن في الشهر الفضيل

ماأعظمه من أجر ..