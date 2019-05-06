موعد اذان الفجر في رمضان 2019 - موعد الامساك وصلاة الفجر

حددت جموع الدول العربية والاسلامية موعد اذان الفجر في رمضان 2019 في امساكيات نشرتها وزارات الاوقاف على مواقعها الالكترونية والمساجد.

وأصدرت الوزارات مع بدء رمضان تقوِيم مواقيت الصلوات الخمس، مرفقة بأسمَاء الأيام، وبالتّاريخ الهجري والميلادي، وتمّ طباعة التقويم الصادر بكميات كبيرة، وتوزيعه على المساجد في مختلف الدن العربية، حتى يتسنى للمواطن التعرف على موعد وتوقيت الصلوات.

ونستعرض معكم أبرز الدول:

السعودية :03:53.

مصر: 03:39 .

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اليمن : قبل 04:20 .

الامارات: قبل 04:14 .

العراق: قبل 03:26 .

الجزائر: 04:24 .