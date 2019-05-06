دعاء نية صوم رمضان وفضله

دعاء نية صوم رمضان هو دعاء مستحب من ضمن العديد من الادعية الاسلامية التي حدثنا عن فضلها خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، وهي من الاعمال المستحبه في شهر رمضان المبارك.

هناك العديد من الأدعية الإسلامية التي يستحب تداولها في شهر رمضان المبارك، وخاصة قبل البدأ في الصيام، بينما تعتبر الأدعية هي صله التواصل بين العبد وربه، ان دعاء اللهم اني نويت صيام رمضان فان توفيتني قبل قدومه فاكتبني من الصائمين، يُعدّ هذا الدعاء من أعظم الأدعية الإسلامية التي يتمّ تداولها بشكلٍ يومي خلال شهر رمضان، والله عز وجل يُحاسب الإنسان المسلم على نيّته في صيامه، حيث يُعدّ هذا الدعاء أحد أشهر وأعظم الأدعية المتداولة بين النّاس بشهر رمضان، فإنّ إخلاص النية من الأمور الهامة والتي يجب علي كافة المسلمين أن يُخلص النية في كافة الأعمال التي يقوم بها خلال حياته، وهناك الكثير من الادعية المستحبه التي يتم تداولها بين الناس في شهر رمضان المبارك، ومن أعظمها اللهم اني نويت صيام رمضان فان توفيتني قبل قدومه فاكتبني من الصائمين.

دعاء اللهم اني نويت صيام رمضان فان توفيتني مكتوبة

Advertisements

اخترنا لكم في هذه الفقرة مجموعة من الصور التي تحمل افضل واعظم الادعية الاسلامية التي يتم تداولها عامة المسلمين في شهر رمضان المبارك، ومن اكثر الادعية تداولا بين الناس هو اللهم اني نويت صيام رمضان فان توفيتني قبل قدومه فاكتبني من الصائمين.