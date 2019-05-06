بدأ العرب حول العام في البحث عن مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2019 مع الاعلان عن القائمة النهائية لعدد ضخم من الاعمال الدرامية.

وأعلنت MBC مصر، عن مواعيد عرض مسلسلاتها عبر الحساب الرسمي لها عبر Instagram، حيث تبدأها بعرض مسرحية جديدة من "مسرح مصر" في الساعة السابعة والنصف مساءً.

ويعرض مسلسل "قابيل" في الساعة التاسعة مساءً، فما يعرض مسلسل "فكرة بمليون جنية" في الساعة 11 مساءً، ومسلسل "شقة فيصل" في الساعة 12 منتصف الليل.

بدورها بدأت شبكة قنوات "النهار" في عرض المسلسلات التي حصلت على حق عرضها عبر قنواتها في شهر رمضان.

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يذاع مسلسل "الزوجة 18" في الثامنة مساء، يشارك في بطولته كل من حسن الرداد ناهد السباعي، وهيدي كرم، وسلوى خطاب، وشيماء سيف، ومحمود البزواي، ومحمود الليثي، وكوكي، وإيناس كامل. من تأليف ورشة كتابة محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وأشرف على الكتابة أمين جمال، وإخراج مصطفى فكري، ومن إنتاج ممدوح شاهين.

وفي العاشرة مساء يُعرض مسلسل "حدوتة مرة" للممثلة غادة عبد الرازق، بطولة غادة عبد الرازق، ومحمد شاهين، وأحمد صفوت، وعايدة رياض، وولاء الشريف، وسلمى أبو ضيف، ومايان السيد، والفنان عبد الرحمن أبو زهرة، وإنتاج طارق صيام، ومن تأليف عمرو عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد في أولى تجاربها الإخراجية للتليفزيون.

وفى الحادية عشر مساء، يُعرض مسلسل "مملكة الغجر" لكل من فيفي عبده وحورية فرغلي وسامح الصريطي وأحمد كرارة وسناء شافع وحازم سمير وميار الغيطي وعزة مجاهد، ومن تأليف محمد الغيطى وإخراج عبد العزيز حشاد.

وفي منتصف الليل يُهرض مسلسل "السهام المارقة" الذى يذاع حصريا عبر شاشة قنوات النهار بطولة شيرى عادل وشريف سلامة ودينا يوسف ومحمد عرقاوي وهاني عادل ومن تأليف محمد فوزي عبد الرحيم ومن إخراج محمود كامل.