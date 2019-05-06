بدأ الجمهور المصري المتابع للدراما الرمضانية فور الاعلان عن الاثنين أول أيام رمضان بالبحث عن موعد مسلسل كلبش والقنوات الناقلة على مؤشر بحث جوجل الشهير، والذي يتوقع أن يحقق نسب عالية من المشاهدات بعد النجاح الكبير الذي حققه في الموسم الثاني في رمضان الماضي.

ويعتبر مسلسل كلبش واحد من أضخم الأعمال المصرية التي تشمل بين أحداثها الأكشن و التشويق، فبعد النجاح الكبير و الباهر الذي حققه مسلسل كلبش في الجزء الثاني، يترقب العديد من المشاهدين من المعجبين في المسلسل في التعرف على أحداث و مجريات المسلسل في جزئه الثالق، حيث يعود لنا في موسم شهر رمضان من العالم الحالي و ذلك من خلال العديد من الأعمال المميزة و الرائعة التي يشملها المسلس في جزئه الثاني، فمنذ عرض الحلقات الأولى للمسلسل لاقى النجاح الكبير من خلال تحقيق نسب المشاهدة الكبيرة و المرتفعة بالمقارنة مع العديد من المسلسلات المصرية الت تم عرضها بالتامن مع بداية اول أيام شهر رمضان المبارك.

القنوات الناقلة و موعد عرض مسلسل كلبش الجزء الثالث 2019

و يمكنكم من خلال الجزء الثاني من مسلسل كلبش الاطلاع على العديد من الاحداث المشوقة و الممتعة التي تشد المشاهدين من خلال الحبكة المميزة و الأداء الرائع و المبدع للفنانين في هذا العمل، حيث تدور أحداث الجزء الثاني حول الرائد سليم الأنصاري الذي تمت ترقيته، و الذي ينتقل الى المرحلة الجديدة في حياته و التي من خلالها يتولى مأورية الاشراف على سجن العقرب، و هو من أخطر السجون في المنطقة، حيث تتسلسل الأحداث الى أن تم قتل عائلة البطل و تعرضه للإصابة مما يزرع في نفسه الرغبة في الانتقام، حيث يمكنكم الاطلاع على وقت عرض مسلسل كلبش الجزء الثاني 2019 من خلال القنوات و المواعيد التالية :

قناة الحياة : الحادية عشر ليلاً بتوقيت مصر

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قناة الحياة مسلسلات : الثامنة مساءاً بتوقيت مصر

mbc4 : الحادية عشر ليلاً بتوقيت مصر

الظفرة HD : الثامنة مساءاً بتوقيت مصر

osn يا هلا الأولى : الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت مصر