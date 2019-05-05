تراند اليوم : فاتح رمضان بالمغرب 2019 ،، اول ايام رمضان في المغرب...

حدد اول ايام رمضان في المغرب 2019 في غداً الاثنين ليكون فاتح رمضان بالمغرب 2019، وأكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن غدًا الاثنين، السادس من مايو لعام 2019، هو أول أيام شهر رمضان للعام الهجري 1440.

وقال مفتي الجمهورية، إن رؤية هلال رمضان تحققت بعد غروب شمس الأحد، من خلال اللجان الشرعية والعلمية لدار الإفتاء المصرية، وعليه فإن اليوم هو المتمم لشهر شعبان لعام 1440 هجرية.

وقدم مفتي الجمهورية، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام عليهم بالخير وباليمن والبركات.