المنافسة الرقمية تشتد لعرض مسلسلات رمضان 2019

تشتد المنافسة بين المنصات الرقمية لعرض الحلقات الأولى لمسلسلات رمضان 2019 لتزيح يوتيوب جانباً حيث تعتزم منصة watch it عرض حلقاتها 15 مسلسلاً يتبعون لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر قنواتها الأربع بدلاً من عرضها على يوتيوب.

وتعرض منصة watch it مسلسل زلزال بطولة محمد رمضان وحلا شيحة ومسلسل البرنسيسة بيسة بطولة الفنانة مي عز الدين ومسلسل كلبش 3 بطولة الفنان أمير كرارة وحكايتي بطولة الفنانة ياسمين صبري.

اقرأ/ي أيضاً: نتفليكس تختار 4 أعمال من بينهم حضن الشوك

بدورها تطلق نتفليكس 4 أعمال درامية أخرى على منصتها هي مسلسل الكاتب بطولة النجم السوري باسل خياط ومسلسل أنا عندي نص بطولة سعاد العبد الله ومسلسل حضن الشوك والذي تشارك في بطولته الفنانة إلهام الفضالة وإبراهيم الحربي ونور الغندور ومحمد العلوي، بحسب "مجلة هي".