مسلسلات رمضان 2019: قصة حضن الشوك والقنوات الناقلة

يدخل المسلسل الكويتي حضن الشوك في سباق الدراما الرمضانية في مسلسلات رمضان 2019 حيث يجمع نخبة من فناني الخليج تحت إدارة المخرج حمد البدري.

ويشارك في بطولة العمل الفنانة إلهام الفضالة في دور فاطمة إلى جانب الفنان إبراهيم الحربي وليلى عبد الله ومحمد العليوي وخالد البريكي وعبير أحمد ونور الغندور وانتصار الشراح وسعود بوشهري.

ويحكي مسلسل حضن الشوك قصة اجتماعية مقتبسة من قصة حقيقية حول فتاة تضيع من والدتها خلال غزو الكويت لتمر السنوات وتعود لمسقط رأسها للبحث عن عائلتها.

يعرض مسلسل حضن الشوك على شاشة قناة روتانا خليجية على تردد 11296 على معدل ترميز 27500 أفقي كما يعرض على قناة الكويت الرسمية على تردد 29900 على هوتبيرد ، بحسب "موقع قنوات الشيرنج".

كما تم اختيار مسلسل حضن الشوك ضمن أربعة أعمال تعتزم شبكة نتفليكس العالمية عرضها على منصتها الخاصة خلال شهر رمضان 2019.