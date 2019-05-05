وفاء عامر ضحية مقلب مع هاني رمزي

وقعت الفنانة المصرية وفاء عامر ضحيةً في مقلب مع مواطنها الفنان هاني رمزي، في برنامجه الذي يعرض في رمضان، بمشاركة شقيقتها الفنانة آيتن عامر.

وأوضحت الفنانة وفاء عامر أنها شاركت في البرنامج بعد أن أقنعها معدوه بأنه يساهم في تحسين صورة مصر إعلاميًا ويساعد على تنشيط السياحة.

وقالت عامر: "إنها تتعرض دائمًا لـ ”مقالب“ ليس من زملائها في الوسط الفني، ولكن من ابنها عمر الذي ينفذ فيها ”المقالب“ ويعرضها على وسائل التواصل الاجتماعي"، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

وأضافت، أنّها ليس لديها مشكلة في عدم عرض مسلسل ”السر“ في السباق الرمضاني الحالي، مؤكدة ”نجاح المسلسل وتحقيقه مشاهدة كبيرة في حال عرضه خارج السباق الرمضاني“.