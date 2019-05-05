تراند اليوم : بعد منى فاروق وشيما الحاج.. فيديو إباحي جديد لـ”خالد يوسف” مع سيدة أعمال وهذا ما...

في تطور جديد لقضية الفيديوهات الإباحية التي تم تداولها مؤخرا للفنانتين المصريتين منى فاروق وشيما الحاج مع النائب البرلماني والمخرج السينمائي خالد يوسف، قضت النيابة المصرية بحبس بطل جديد لهذه الأفلام وهي سيدة الاعمال منى الغضبان لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق بعد ظهور فيديو إباحي لها برفقة خالد يوسف.



وتداول ناشطون صورا لسيدة الاعمال منى الغضبان وهي بالملابس الداخلية وفي أوضاع مخلة في أحدى الشقق التابعة لخالد يوسف.كما قالوا

من جانبها، أدلت سيدة الأعمال منى الغضبان، مساء الاثنين، باعترافاتها أمام نيابة مدينة نصر بالقاهرة، في قضية الفيديوهات الإباحية المنشورة، قائلة إنها كانت متزوجة من المخرج خالد يوسف عرفيًا عام 2015، ولا تعرف من المتورط في تسريب الفيديو الإباحي.



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وأكدت “الغضبان” في أقوالها أمام النيابة، بأنها سوف تقدم عقد الزواج العرفي قريبًا.



وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا فيديوهات جنسية فاضحة، دفعت إدارة الآداب بوزارة الداخلية للتحرك، وإلقاء القبض على السيدات المتواجدات بها وهن منى فاروق وشيما الحاج وأخيرًا منى الغضبان بصحبة شخص لم يظهر بوجهه إلا أن الاعترافات الخاصة بالفنانتين تشير إلى خالد يوسف.



يذكر أن خالد يوسف يتواجد خلال الفترة الحالية في باريس، لقضاء عطلة مع زوجته وابنته، حيث سبق وأن نفى كليًا مسألة هروبه بعد علمه بالقبض على منى فاروق وشيما الحاج، وقال إنه توجه إلى باريس في الأول من فبراير لمقابلة عائلته فقط وسيعود إلى القاهرة مرة أخرى ليواجه مصيره.