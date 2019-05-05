تراند اليوم : شاهدوا حسن الرداد في اقوى تعليق على قضية فيديوهات خالد يوسف الاباحيه...

الخليج 365 :- بالتزامن مع الضجة الكبيرة التي تسيطر على الساحة الفنية المصرية وسط انتشار عدد كبير من مقاطع الفيديو الاباحية، علق النجم حسن الرداد على الاتهامات الموجهة للمخرج خالد يوسف، مؤكداً انه هو أول من اكتشفه كممثل، وشارك معه في فيلم “خيانة مشروعة”، وكانت بداية انطلاقه في المجال الفني.







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واشار في لقاء تلفزيوني الى ان يوسف اختاره من بين كافة طلاب معهد السينما وقتها ورشحه لهذا الدور، وبعدها قامت الفنانة سميرة محسن بإخطاره بفتح باب الاختبارات لمسلسل الفنان المصري نور الشريف “الدالي”.

وأشار إلى أن معايير اختيار المخرج يوسف لأي دور هو تفكيره فيما إذا كان سينال إعجاب جمهوره أم لا، مؤكدا أنه لا يشغل باله إذا كان سيحصل العمل على جائزة أو تكريم، فالجمهور يأتي عنده في المقام الأول.

ويأتي ذلك بعد الحملة القاسية والهجوم المنظم الذي يطال المخرج المصري بسبب قضية المقاطع الإباحية المتداولة له، والتي أدت إلى حبس عدد من الفنانات بتهمة الفجور والفعل الفاضح.