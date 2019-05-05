تراند اليوم : بعد فضيحة الفيديوهات.. هذا ما قاله خالد يوسف في أول ظهور إعلامي!...

الخليج 365:- بعد انتشار الفيديوهات الفاضحة والتي قيل إنّه مشاركٌ فيها، أطلّ المخرج المصري خالد يوسف عبر قناة "الحرّة" مؤكّداً أنّ عودته إلى مصر حتمية وأنّه لن يهرب.

وقال يوسف في مداخلة عبر قناة "الحرة": "سأعود لمصر بإذن الله وليكن ما يكون، فور توجيه اتهام رسمي لي، فأنا حتى الآن لم يوجه لي أيّ تهمة".

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وتابع: "ما زلت عضو مجلس شعب ولديّ حصانة، ولم يتمّ التقدم ضدّي بأي طلب لرفع الحصانة واسمي ليس على قوائم الترقب والانتظار".

ونفى هروبه إلى فرنسا مؤكداً أنّ سفره كان عادياً وليس هروباً، وقال إنّ هناك حملة إعلامية لتشويهه موضحاً أنّ كثيراً من الأخبار التي تنتشر عنه كاذبة.

المصدر: 24